القطراني ووزير الصحة يبحثان آلية توظيف هيئة التأمين الطبي

عقد نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني اليوم الاربعاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعا مع وزير الصحة عثمان عبد الجليل و مدير هيئة التأمين الطبي فرع بنغازي علي المسلاتي و بحضور المستشار الصحي لنائب رئيس مجلس الوزراء السنوسي المغربي.

وتم مناقشة سير عمل هيئة التأمين الصحي بشكل عام و في فرع بنغازي بشكل خاص و تنظيم العمل بداخلها.

وقد وقف نائب رئيس مجلس الوزراء على الاشكاليات و العراقيل التي تواجه الهيئة و كيفية حلحلتها ووضع آلية معينة لتوظيف الهيئة بالشكل الصحيح و السليم .