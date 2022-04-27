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القطراني ووزير الصحة يبحثان آلية توظيف هيئة التأمين الطبي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني اليوم الاربعاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعا مع وزير الصحة عثمان عبد الجليل و مدير هيئة التأمين الطبي فرع بنغازي علي المسلاتي و بحضور المستشار الصحي لنائب رئيس مجلس الوزراء السنوسي المغربي.
وتم مناقشة سير عمل هيئة التأمين الصحي بشكل عام و في فرع بنغازي بشكل خاص و تنظيم العمل بداخلها.
وقد وقف نائب رئيس مجلس الوزراء على الاشكاليات و العراقيل التي تواجه الهيئة و كيفية حلحلتها ووضع آلية معينة لتوظيف الهيئة بالشكل الصحيح و السليم .

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قناة ليبيا الحدث

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