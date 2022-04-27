الجرو: الدبيبة طامع في السلطة وباشاغا مثله «ولم يأت بالجنة على ظهر حمار»

وجه إحميد الجرو، الناطق باسم لواء الصمود، هجوما حادا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وأنصارهم.

واتهم الناطق باسم لواء الصمود الذي يقوده المعاقب دوليا صلاح بادي، الدبيبة وباشاغا بأنهم جاءوا طامعين في السلطة، وأن جميع أفعال الأول ارتكبها الأخير.

وقال عبر منشور له على فيسبوك، «يا أنصار باشاغا وعقيلة كان كل شي بنقولولكم عليه بتقولو الدبيبة داره قبل واتسوقو لينا بأن باشاغا جايب الجنة علي ظهر حمار هاذي لا قولو جاي طامع في السلطة وبيدير زي مادار الدبيبة نقبلو منك وانتفهمو حرصكم للوصول للسلطة».