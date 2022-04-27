وصول خط إنتاج جديد إلى مصنع القرضابية للألبان في سرت

تسلمت إدارة الإنتاج بمصنع القرضابية للألبان في سرت التابع لجهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، خط إنتاج حديث لتصنيع وإنتاج مادة الحليب الطبيعي ، يضاف إلى المصنع.

وقال رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي الوسطى سرت المهندس، شعيب بن شرادة لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن خط الإنتاج الجديد الذي وصل المصنع «تم توريده من تركيا بعد التعاقد عليه خلال شهر أغسطس 2021 من قبل وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية».

وأوضح بن شرادة أن القدرة الإنتاجية للخط الجديد تبلغ 7500 لتر بمعدل إنتاجية 1500 لتر في الساعة الواحدة، مشيرا أنه سيساهم في زيادة إنتاج الحليب الطبيعي الحليب المبستر والزبادي واللبن.

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يشار إلى أن المصنع القديم الموجود حاليا بالجهاز تبلغ إنتاجيته قرابة ألفي لتر حليب طبيعي ويباع يوميا من مصنع ألبان القرضابية بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بسرت بسعر اللتر دينارين ونصف للتر.

ويوجد أكثر من 550 بقرة حلوبة بحظائر تابعة للمصنع وتعتمد زيادة الإنتاج للحليب على توفر الأعلاف.