جهود توحيد المؤسسة العسكرية على طاولة المنفي والحداد

العنوان-طرابلس

أطلع رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي قدم الحداد، للمنفي إحاطة شاملة عن الوضع العسكري والنواحي التنظيمية لعمل الأركانات النوعية والمناطق والوحدات العسكرية بهدف إعداد جيش منظم ومؤهل قادر على حماية الوطن.

ونقل بيان الرئاسي عن المنفي تأكيده للدعم الكامل لرئاسة الأركان العامة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومساهمتها في بسط الاستقرار في كل مناطق ليبيا.