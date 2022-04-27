استمرار التكتم على مصير علي الريفاوي المحتجز تعسفياً

يستمر احتجاز علي الريفاوي مراسل قنوات 218 لليوم 33 على التوالي، بعد احتجازه بتاريخ 26 مارس الفائت على يد جهاز الأمن الداخلي في سرت.

ورغم المطالبات الدولية والمحلية والحقوقية المستمرة بالكشف عن مصير الريفاوي وإطلاق سراحه، إلا أن جهاز الأمن الداخلي يستمر في سياسته القمعية خلال التعدي على أهم حقوق الإنسان وهو حق الحرية، مخالفاً بذلك كافة الأعراف والمواثيق الدولية، وضارباً بعرض الحائط معايير القانون الذي يدّعي حمايته.

إدارة قنوات 218، طالبت في بيان لها بالكشف عن مصير الريفاوي، وحمّلت الأمن الداخلي مسؤولية سلامته، وحذا حذوها عدد من المنظمات الدولية والحقوقية، فهل تلقى هذه المطالبات آذاناً مصغية لدى جهاز كسر جبروته صوت الإعلام الحر؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية