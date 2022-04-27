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القطراني ووزير الصحة يبحثان سير عمل المركز الوطني لتشخيص و علاج مرض السكري بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني اليوم الاربعاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعا مع وزير الصحة عثمان عبد الجليل و مدير عام المركز الوطني لتشخيص و علاج مرض السكري بالمنطقة الشرقية عوض القويري.
وتم مناقشة سير عمل المركز و ابرز احتياجاته الضرورية وكيفية توفيرها بطريقة عاجلة وذلك لضمان توفير الخدمات اللازمة لكافة المرضى.
كما اثنى القطراني و وزير الصحة على معدلات أداء المركز و أبدو الاستعداد لتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل الصعاب أمامه لضمان سير عمله بالشكل المطلوب.

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قناة ليبيا الحدث

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