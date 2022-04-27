القطراني ووزير الصحة يبحثان سير عمل المركز الوطني لتشخيص و علاج مرض السكري بالمنطقة الشرقية

عقد نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني اليوم الاربعاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعا مع وزير الصحة عثمان عبد الجليل و مدير عام المركز الوطني لتشخيص و علاج مرض السكري بالمنطقة الشرقية عوض القويري.

كما اثنى القطراني و وزير الصحة على معدلات أداء المركز و أبدو الاستعداد لتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل الصعاب أمامه لضمان سير عمله بالشكل المطلوب.