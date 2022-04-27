تركيا تتضامن مع أهالي «مجالس شورى الثوار» بإفطار جماعي في سفارتها بليبيا

نظمت السفارة التركية في ليبيا حفل إفطار جماعي لمهجري المنطقة الشرقية ما يعرفون بـ«أهالي مجالس شورى الثوار»، وذلك بمقر كلية العلوم الشرعية والإفتاء بتاجوراء.

ويأتي ذلك الإفطار بالتنسيق السفارة التركية لدى ليبيا مع وكالة تيكا المرتبطة بالمخابرات التركية، والذي تم تنظيمه بمقر كلية العلوم الشرعية والإفتاء بمدينة تاجوراء وهي أحد مقرات المفتي المعزول الصادق الغرياني.

وعبرت السفارة التركية عن دعمها بهذا الحفل الذي جاء بدعوة من السفير التركي لمهجري المنطقة الشرقية وهم ما يعرفون بـ(أهالي مجالس شورى الثوار) وتضامنا مع قضيتهم، والذي شارك فيه عناصر قيادية من الإخوان المسلمين بالمنطقة الشرقية.