شاهد في «وسط الخبر»: هل يؤدي الدبيبة زيارة سرية إلى الإمارات؟

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الأربعاء، على المعلومات المتواترة بشأن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى الإمارات، في وقت لم يُعلن فيه عن أية تفاصيل رسمية بشأنها، كما لم تتحدث وسائل الإعلام الإماراتية عنها، وهو ما يطرح سؤالاً: هل نحن بصدد زيارة سرية من الدبيبة إلى الإمارات؟

في المقابل، تطرق البرنامج إلى مساعي الطرف الآخر، المتمثل في رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا الذي قال بالأمس إنه تحدث مع مسؤولين كبار في واشنطن بشأن الأزمة الليبية.

– شاهد في «وسط الخبر»: لماذا تغيرت وجهة الدبيبة إلى الإمارات؟

وتحدث محللون عن طبيعة هذا الحراك السياسي، الذي جاء في أعقاب زيارة الدبيبة إلى الجزائر ونجاحه في انتزاع دعم من رئيسها عبدالمجيد تبون، ثم تأجيل تونس زيارة كانت مقررة لحكومة الوحدة الوطنية.