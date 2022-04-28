المنفي يؤكد دعمه لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعمه الكامل لرئاسة الأركان العامة، التي يرأسها الفريق محمد الحداد، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومساهمتها في بسط الاستقرار في كل مناطق ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي بالفريق الحداد، الأربعاء، قدّم فيه الأخير إحاطة شاملة عن الوضع العسكري والنواحي التنظيمية لعمل الأركانات النوعية والمناطق والوحدات العسكرية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

يُذكر أن الفريق الحداد عبّر خلال لقائه برئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في وقت سابق، عن رفضه إقحام المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية، واستمرار دعمه لتوحيد الجيش الليبي رغم تعليق أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لأعمالهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية