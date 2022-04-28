القطراني يبحث إحتياجات بلدية مرادة

عقد نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي إجتماعاً مع عميد المجلس البلدي مرادة مصطفى الزواوي وأعضاء المجلس البلدي.

وتم خلال هذا الإجتماع مناقشة مشكلة مرتبات بلدية مرادة والعاملين في القطاعات التابعة للبلدية وقد قام القطراني، بالإتصال بوزير التخطيط و المالية أسامة حماد لوضع حل عاجل لهذه الاشكالية.

كما ناقش الإجتماع أيضاً ابرز احتياجات البلدية و المختنقات التي تعاني منها خاصة فيما يتعلق بقطاعي الكهرباء و المياه.

كما تم مناقشة العمل على المشاريع المتعثرة ووضع الية مناسبة لمباشرة العمل بها في اقرب وقت ممكن .