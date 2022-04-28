وليامز تحصل على دعم بريطاني لـ«مسار انتخابي/ دستوري قابل للتطبيق» في ليبيا

حصلت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، على دعم بريطاني لـ«مسار انتخابي/ دستوري قابل للتطبيق» في ليبيا، وجدد كلا الجانبين التأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض في ليبيا، بحسب تغريدات نشرتها وليامز عبر حسابها على «تويتر» صباح اليوم الخميس.

وقالت وليامز في تغريدة أولى إنها التقت أمس الأربعاء في لندن «لورد منطقة ويمبلدون، وزير شؤون جنوب آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، لورد أحمد، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة، لإطلاعهم حول الوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة في الفترة 13-18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة».

اتفاق تام على دعم مسار انتخابي/دستوري

وأضافت وليامز أن اجتماعاتها مع المسؤولين البريطانيين «سادها اتفاق تام على دعم مسار انتخابي/ دستوري قابل للتطبيق في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري متين في أقرب وقت ممكن»، وأشارت إلى أنهم أكدوا «مجدداً على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض، وعلى الحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون» وفق تغريدة رابعة نشرتها بالخصوص.

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ولندن ثاني محطة أوروبية لوليامز خلال الأسبوع الجاري بعد برلين ضمن جولتها التي تهدف من خلالها للحصول على دعم القوى الأوروبية الفاعلة لخطتها الرامية لانتزاع توافق من قبل الليبيين حول القاعدة الدستورية للمضي نحو الانتخابات.

العمل على جميع مسارات عملية برلين

وفي برلين التي زارتها لأيام، قالت وليامز، الجمعة الماضية، إنها اطلعت كبار المسؤولين الألمان على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة من 13 إلى 18 أبريل الجاري للجنة المسار الدستوري.

وأكدت وليامز أنها اتفقت مع المسؤولين الألمان على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت»، كما شددوا «على أهمية الحفاظ على الهدوء التام على الأرض والعمل على جميع مسارات عملية برلين، بما في ذلك مسارات الأمن والاقتصاد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان» وفق تغريدتها بالخصوص.