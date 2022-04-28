البرهان يهنئ المنفي بمناسبة قرب عيد الفطر

العنوان-طرابلس

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن البرهان عبر للمنفى عن “أطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية، سائلاً الله العلي القدير، أن يعيد هذا العيد المبارك على ليبيا وشعبها بالأمن والرخاء، وعلى شعوب الأمة الإسلامية قاطبة، بالخير واليمن والبركات”.

وأمس الثلاثاء، تلقى المنفي برقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط لمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وكان قد أقام، البرهان، إفطارا جماعي بالقصر الجمهوري في حضور سفير ليبيا لدى الخرطوم، فوزي بومريز.

وحضر المأدبة كذلك أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية السودان، وكذلك الملحقين العسكريين المقيمين بالعاصمة الخرطوم.

وقالت السفارة الليبية في السودان، أن السفير الليبي ثمّن هذا “الجمع الطيب الذي ينبع من عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين”.