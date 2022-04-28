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إنفوغرافيك| تعرف على مصروفات الدبيبة للأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

قرابة المليار دينار صرفها الدبيبة على أجهزته الأمنية ومجموعاته المسلحة على النحو التالي:

جهاز الأمن الداخلي: 245 مليون دينار.

جهاز دعم الإستقرار : 132 مليون دينار.

القوة المشتركة مصراتة: 100 مليون دينار.

المنطقة العكسرية بالساحل الغربي: 95 مليون دينار.

قوة الردع : 90 مليون دينار.

الإستخبارات العسكرية: 80 مليون دينار.

شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب: 80 مليون دينار.

كتيبة النواصي: 70 مليون دينار.

قوة الإسناد الأولى: 50 مليون دينار.

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