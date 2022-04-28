إنفوغرافيك| تعرف على مصروفات الدبيبة للأجهزة الأمنية والمجموعات المسلحة

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك قرابة المليار دينار صرفها الدبيبة على أجهزته الأمنية ومجموعاته المسلحة على النحو التالي: جهاز الأمن الداخلي: 245 مليون دينار. جهاز دعم الإستقرار : 132 مليون دينار. القوة المشتركة مصراتة: 100 مليون دينار. المنطقة العكسرية بالساحل الغربي: 95 مليون دينار. قوة الردع : 90 مليون دينار. الإستخبارات العسكرية: 80 مليون دينار. شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب: 80 مليون دينار. كتيبة النواصي: 70 مليون دينار. قوة الإسناد الأولى: 50 مليون دينار.

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