فنوش: بلحاج دخل طرابلس في 2011 “أجرب” واليوم مليونير

أعرب الكاتب والمحلل السياسي عبدالحكيم فنوش عن تخوفه من عودة ’مر الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم فنوش إلى ليبيا.

وقال فنوش في تغريدة عبر “تويتر” إن رجوع بلحاج إلى طرابلس هذه الأيام كدخوله لطرابلس وباب العزيزية في عام ٢٠١١.

وأضاف: “الفرق البدلة، والنظارات ودخوله في المرة الأولى أجرب، ورجوعه اليوم مليونيرا”.

وجرى مساء الخميس الماضي، استقبال رئيس الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج، في قاعة كبار الزوار بمعيتيقة، بحضور عدد من أقاربه ورفاقه في الجماعة الليبية المقاتلة، في تأمين أيوب أبوراس آمر الحرس الرئاسي، عقب عودته من قطر.

وبعد وصول بلحاج، “الذي فرّ من طرابلس في عام 2017، وأصدر النائب العام أمرًا بالقبض عليه في 2019″، سمع سكان العاصمة طرابلس دوي اشتباكات بأسلحة خفيفة ناحية طريق مطار طرابلس العالمي.