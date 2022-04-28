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مستشفى الجلاء تكشف آثار تعذيب صادمة لرضيع في بنغازي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشفت مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي عن أضرار جسدية جسيمة وصادمة بعد الفحص الطبي والإسعافات اللازمة للطفل ذي العامين الذي حضر إلى المستشفى يعاني من آثار تعذيب شديدة.

وذكرت المستشفى، في بيان لها، أن طبيبات قسم جراحة الحروق والتجميل استقلبت بالمستشفى الطفل ذا العامين الذي جاء بجروح متقرحة ومتعفنة في أنحاء متفرقة من جسمه ويعاني من فقر دم حاد.

وأصافت، أنه حسب ما أفاد أحد أقاربه أن الكفل تعرض للتعذيب من قبل زوج والدته، حيث تم غسل وتنظيف وتغيير للجروح.

وأفادت رئيس القسم الدكتورة رجاء المقصبي أن الطفل يحتاج إلى عملية ترميم لتغطية عظم الجبهة، كذلك تشوه في الشفتين تحتاج إلى إصلاح، أيضا وجود جروح في الظهر تحتاج ترقيع.

كما أنه تحت المتابعة وسنقوم بإجراء عملية ترميم الجبهة حال ارتفع مستوى الدم للطفل.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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