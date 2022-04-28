الوطنية لحقوق الإنسان تجدد مطالبتها بمعرفة مصير الريفاوي

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها للجهات الأمنية القضائية في مدينة سرت بالكشف عن مصير مراسل قنوات 218 الصحفي علي الريفاوي، وإخلاء سبيله فوراً.

وأشارت اللجنة في منشور لها -الأربعاء- إلى أن مصير الريفاوي لا يزال مجهولاً إلى غاية الآن، منذ اختطافه من قبل جهاز الأمن الداخلي في 26 من شهر مارس الماضي.

يُذكر أن التكتم على مصير علي الريفاوي المحتجز تعسفياً، مستمر لليوم 33 على التوالي، رغم المطالبات الدولية والمحلية والحقوقية المستمرة بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه، إلا أن جهاز الأمن الداخلي يستمر في سياسته القمعية خلال التعدي على أهم حقوق الإنسان وهو حق الحرية، مخالفاً بذلك كافة الأعراف والمواثيق الدولية، وضارباً بعرض الحائط معايير القانون الذي يدّعي حمايته.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة قنوات 218، قد طالبت في بيان لها بالكشف عن مصير الريفاوي، وحمّلت الأمن الداخلي مسؤولية سلامته، وتنادت المنظمات الدولية والحقوقية، مع البيان دون أن تلقى هذه المطالبات آذاناً مصغية.

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