وزير القوى العاملة المصري: هناك عزوف من العمال عن الوظائف في ليبيا

قال وزير القوي العاملة المصري محمد سعفان، إن سوق العمل الليبية متعطشة لكافة المهن، سواء أكانت مهنا حرفية أم تخصصية أم إدارية، بالتزامن مع إعادة بناء والإعمار.

وقال سعفان في تصريحات صحفية: “أطلقنا في ديسمبر عام 2021 مع وزير العمل والتأهيل الليبي على العابد الرضا، منظومة الربط الإلكتروني لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين، وبدأنا العمل لإعداد هذا النظام بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الماضي”.

وأضاف أن “العابد أعلن مؤخرا أنه في حاجة مبدئية إلى مليون عامل مصري في العديد من التخصصات المتنوعة، وشُكّلت اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين برئاسة وزيري العمل بالبلدين، واللجنة الفنية التابعة لها، وعقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، ونوقشت خلالها آليات وسبل الربط الإلكتروني وكيفية تأمينها”.

وتابع سعفان: “أجريت تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية”.

واستكمل الوزير: “اتفقنا على إعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا، تغطي إصابات العمل والوفاة ونفقات العلاج، وهناك عزوف عن التقديم على هذه الوظائف من العمالة المصرية بسبب انخفاض الرواتب التي جرى تحديدها”، وواصل: “ناقشنا مع الجانب الليبي ضرورة تحديد حد أدنى للأجور يختلف وفقًا لكل وظيفة أو مجال، إضافة إلى سنوات الخبرة المطلوبة”.