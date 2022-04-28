خبير إيطالي يرصد تأثيرات الأزمة الأوكرانية على ليبيا ودول الإقليم

رأى المحلل السياسي الإيطالي ليوناردو بيلودي، أن الحرب الروسية على أوكرانيا في الشهرين الأخيرين ركّزت أنظار الغرب تجاه الشمال الشرقي من القارة الأوروبية، مع تناسي أن المشاكل في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط لم تختفِ.

وأكد بيلودي أن هذه المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، قد زادت حدةً بسبب ما يحدث في الشمال الأوروبي، معتبراً أن هذه المشاكل قد تُسفر عن تداعيات في إيطاليا بسبب القرب الجغرافي- حسب ما نقله عنه موقع ديكود 39 الإيطالي.

وركز المحلل الإيطالي في رصده على ليبيا ومصر وتونس والمغرب والجزائر في شمال أفريقيا، ودول الخليج ولبنان وإسرائيل في الشرق الأوسط، موضحاً أن البعض “اتخذ مواقف مختلفة في مختلف المنتديات الدولية بشأن الصراع الأوكراني، فيما يتعلق بالاعتماد على استيراد النفط والغاز والقمح والاعتبارات ذات الطابع السياسي”.

وحذر ليوناردو بيلودي من تداعيات الأزمة بقوله إنه بالرغم من أن كل الحكومات في دول شمال أفريقيا ومنها ليبيا ودول الشرق الأوسط تدعم بشكل كبير الحبوب والبنزين، إلا أن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار القمح والهيدروكربونات، تجعل من الحفاظ على الدعم المالي الذي اعتاد الأشخاص عليه يصبح أكثر تكلفة للدولة.

وأشار المحلل الإيطالي فيما يخص ليبيا، إلى أن الوضع فيها ليس الأفضل، “حيث يبدو الأمر مفارقة، فليبيا ليس لديها ما يكفي من النفط والغاز لتلبية الطلب الداخلي، وقال إن طرابلس تخسر في الأسابيع الأخيرة نحو 70 مليون دولار و400 ألف برميل من الإنتاج يومياً على خلفية إغلاق الموانئ”.

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