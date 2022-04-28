هل تم حقاً الاعتداء على أطفال فريق الروبوتات الليبي في هيوستن؟

تداولت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن حادثة اعتداء على عضوين في فريق الروبوتات المشارك في المسابقة للروبوتات، والمقامة في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية.

وتداول ناشطون ومغردون تدوينة نسبت لشقيقة الطفلين حمزة الرزوق ورزان الرزوق، أشارت خلالها كاتبة التدوينة إلى واقعة تعنيف واعتداء على الطفلين من قبل مدير البعثة، قبل أن يقوموا باحتجاز حريتهم داخل فندق Hyatt Place / Sugar Land، ومنعهم من التواصل مع الشرطة.

وتزامنت رسالة الشقيقة مع انتشار صور تبين آثار الضرب الواضح على عنق الطفل حمزة، كما ظهر الطفلان في مقطع مصور أكدا فيه تعرضهما للتعنيف من قبل المدير المسؤول عن البعثة، ونفيا الأخبار التي تم تداولها والتي تفيد أنهما بحالة جيدة، وأكدا أنه قد تم تصويرهما بعد أن تم إجبارهما على الضحك والابتسام أمام الكاميرات.

حادثة لقيت استياءً واستهجاناً واسعاً في أوساط الليبيين، ورغم عدم التأكد حتى اللحظة من ظروف الواقعة وحيثياتها، إلا ان الإجماع جاء من معارف ومدرسي الطفلين على تفوقهما وتميزهما بين أقرانهما، معربين عن صدمتهم من هذا الفعل الصادر من مسؤول تربوي يفترض أنه مسؤول ومؤتمن على سلامة الأطفال.

ولم يبدر أي رد فعل رسمي حتى اللحظة من مسؤولي الرياضة في ليبيا، أو مسؤولي نادي ليبوتكس المشرف على الفريق.

يذكر أن الفريق الليبي اختير للمنافسة مع أفضل 160 فريقا من جميع أنحاء العالم في مسابقة هيوستن، تكساس، وذلك بعد تميزه على المستوى المحلي والإقليمي.

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