رئيس الحكومة: مطالب المحتجين في منطقة الهلال النفطي شرعية إلّا أنّ اقفال الحقول والموانئ النفطية لن يحلّ المشكل

أوضح رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن حكومته خاطبت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مؤكداً على ضرورة استئناف انتاج وتصدير النفط في أقرب الآجال، وذلك لتجنب ما يمكن أن تتسبب فيه الإقفالات من أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية للقطاع.

باشاغا، وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر، أعرب عن استعداد حكومته لإتمام كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد الآليات المتعلقة بالتحفظ على العائدات النفطية، مع الاستمرار في صرف بند المرتبات والمحروقات، وذلك لضمان إدارة الإيرادات وتوزيعها بشكل عادل وشفاف، وبما يتوافق مع تطلعات الشعب الليبي.

وأكد باشاغا أن مطالب المحتجين في منطقة الهلال النفطي شرعية، ومن حقهم الاعتراض على الآليات المعتمدة حاليا في التصرف في عائدات مبيعات النفط، إلّا أنّ اقفال الحقول والموانئ النفطية لن يحلّ المشكل، بل سيُعطل عمل المؤسسة ويؤثر سلبا على الإنتاج.