وزيرتا العدل وشؤون المرأة ترعيان احتفالية اليوم الوطني للمرأة الليبية

رعت وزيرة الدولة لشؤون المرأة “حورية طرمال” بحضور وزيرة العدل “حليمة البوسيفي”، الاحتفالية الأولى لليوم الوطني للمرأة الليبية، التي التأمت بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس، تحت شعار “من حقي”.

حضر الاحتفالية نائب رئيس الحكومة “رمضان أبو جناح “، وعضوات من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وعدد من الوزراء والوكلاء، والاتحاد النسائي، والتجمع الوطني للمصالحة ومديرات تمكين المرأة بالبلديات، ومجموعة من نشطاء المجتمع المدني والفنانين.

يشار إلى أن هذه الاحتفالية تأتي ضمن برنامج طرابلس عاصمة الإعلام العربي لسنة 2022، وبهذه المناسبة عرض القيمون على المحفل شريطاً مرئياً يُوثّق مسيرة عمل أبرز القيادات النسائية في ليبيا قديماً وحديثاً، فيما تمحورت كلمات المشاركين على استعراض دور المرأة الليبية في المجتمع، وما سجلته من إنجازات منذ تأسيس الدولة وحتى هذه المرحلة.

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