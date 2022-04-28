“جمعية أسر شهداء بركان الغضب” للدبيبة: ندين زيارتك للإمارات ونرفض تدخلها في الشأن الليبي

أصدرت ما يسمى “جمعية أسر شهداء بركان الغضب” بياناً بشأن زيارة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة إلى الإمارات.

الجمعية، وفي بيان لها، أبدت استغرابها الشديد لزيارة الدبيبة إلى الإمارات في توقيت ومضمون وهدف الزيارة، مدينةً هذه الزيارة لما تمثله من تفريط في “دماء الشهداء”، وفي السيادة الليبية.

وطالبت الجمعية الدبيبة بتفسير وتبرير هذه الزيارة والغاية منها، خاصة في هذا التوقيت الذي يتعثر فيه المسار الديمقراطي والدستوري في البلاد، داعيةً أسر شهداء بركان الغضب ومنتسبيها لإدانة هذه الزيارة ورفض أي تدخل للإمارات في الشأن الليبي.