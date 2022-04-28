تقرير إخباري: تقديم مساعدات إنسانية لعدد من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا- سلط تقرير إخباري نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الضوء على إطلاق سراح 35 مهاجر غير شرعي من مركز احتجاز عين زارة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن من بين هؤلاء 8 نساء و20 طفلا قدمت لهم المفوضية وشركاؤها المساعدة الطبية والنقدية فضلا عن خدمات محددة لأولئك الذين تم تحديد احتياجاتهم العاجلة الأخرى بما في ذلك ترتيبات المأوى.

وأضاف التقرير أن المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي في ليبيا بتوزيع ألفي سلة غذائية إضافية على المهاجرين غير الشرعييين الأكثر ضعفا وممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي بالعاصمة طرابلس ومدينتي الزاوية ومصراتة خلال شهر رمضان فيما شهد الأسبوع الماضي تسلم 116 أسرة أي 701 فردا هذه السلال.

وتابع التقرير إن المفوضية تواصل دعم الأشخاص المعنيين والمجتمعات المضيفة بلفافات المشمع البلاستيكية المقدمة لألف أسرة نازحة من مدينة تاورغاء فيما تواصل 72 مهاجر غير شرعي من بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم ممن تمكنوا من الفرار من المهربين بالمفوضية للتسجيل للمساعدة.

وبين التقرير إن الأولوية كانت للأفراد الذين يعانون من حالات طبية للتسجيل وتم تزويد الباقين بمواعيد فضلا عن توزيع 45 مجموعة ملابس على أن يتم تنظيم زيارات ميدانية إلى المناطق التي يقيمون فيها لمتابعة احتياجاتهم وتقديم المساعدة فيما شهد الأسبوع الماضي قيام فريق التوعية التابع للمفوضية بزيارة ميدانية.

وأوضح التقرير إن الزيارة كانت لموقع جديد بالقرب من سواني بن آدم لتقييم احتياجات أكثر من 18 من الأمهات غير المتزوجات والأطفال ممن تبين حاجتهم لمساعدة عاجلة بما في ذلك المواد الغذائية وغيرها من المواد فيما ستتم زيارة أخرى لوضعهم على لوائح التوزيع.

وأشار التقرير لقيام الصليب الأحمر الشريك للمفوضية بتوزيع المواد الغذائية ومجموعات النظافة والبطانيات والمراتب والملابس والأحذية والمصابيح الشمسية وأطقم المطبخ وألواح الصابون وصفائح المياه ومعاطف المطر وحفاضات الأطفال ومستلزماتهم لـ232 من المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف التقرير إن المساعدات تضمنت ما قدمه مركز الإنقاذ الدولي الشريك للمفوضية خلال الأسبوع الماضي من استشارات طبية لـ189 مهاجر غير شرعي فضلا عن إحالة 9 منهم لخدمات الرعاية الصحية الثانوية بالإضافة لـ74 استشارة أخرى للمحتجزين في مركز احتجاز طريق السكة.

ترجمة المرصد – خاص

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