وليامز تطلع مسؤولين بريطانيين على مستجدات الوضع الليبي الراهن

التقت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا- في لندن الأربعاء- مع البارون “طارق محمود أحمد” لورد منطقة ويمبلدون، وزير شؤون جنوب آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، بحضور عدد من كبار المسؤولين في بريطانيا لإطلاعهم حول الوضع الليبي الراهن-وفقاً لما ذكرته وليامز في تغريدة لها على تويتر.

وأضافت وليامز أنها استعرضت مع البريطانيين نتائج المشاورات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة في الفترة من13إلى 18 من شهر أبريل الجاري، للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأشارت المستشارة الأممية إلى “اتفاق تام قد ساد الاجتماعات على دعم مسار انتخابي دستوري قابل للتطبيق في ليبيا، بغية إجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري متين في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض، وعلى الحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون”-وفقاً لما خلصت إليه تصريحات وليامز في هذا الصدد.

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