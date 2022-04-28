ميدل إيست مونيتور: على الأمم المتحدة وقف التركيز بعناد على إجراء الانتخابات

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية إلى الأزمة السياسية التي امتدت للجنبة الاقتصادية في ظل وجود حكومتين تتنازعان الشرعية.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد أكد إن التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في العام 2011 للإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي خلف عقدا زمنيا من الصراعات المسلحة وتدهورا في الظروف المعيشية للمواطنين وزيادة في التدخلات الأجنبية.

وأضاف التقرير إن ذات المدة الزمنية شهدت قيام الأمم المتحدة برعاية العديد من المناقشات والحوارات واللجان ومبادرات السلام الأخرى التي أصبحت غير فعالة بشكل متزايد لا سيما ما يتعلق منها بالسعي لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مفترضة في الـ24 من ديسمبر الماضي.

وتابع التقرير إن الأمم المتحدة مصرة على أن الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لحل الانتقال السياسي المضطرب في البلاد في وقت لا يمكن فيه ضمان نزاهتها والمضي في القيام بها بشكل حر واحترام نتائجها في ظل سيطرة الميليشيات المسلحة على مناطق عدة في ليبيا.

وبين التقرير إن اعتقاد الأمم المتحدة “الساذج” بأن الانتخابات ستؤدي إلى مصالحة وطنية قد يعرض للخطر ذرة الاستقرار التي تم تحقيقها خلال العامين الماضيين مؤكدا إن حالة التقارب الأخيرة بين رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا ومجلس النواب فرصة لتحقيق إصلاحات ذات مغزى لاستقرار على المدى الطويل.

وشدد التقرير على وجوب توقف الأمم المتحدة عن التركيز بعناد على تشكيل حكومة مركزية وإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن والسعي للحد من تأثير الميليشيات المسلحة والقوى الأجنبية وإنشاء دولة فيدرالية لحكم ذاتي في الأقليم الـ3 برقة وفزان وطرابلس لإصلاح الانقسامات وتحسين مستويات المعيشة.

ترجمة المرصد – خاص

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