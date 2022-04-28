بالتفاصيل.. رسالة من باشاآغا يدعو فيها صنع الله لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط

ليبيا – وجه رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا رسالة لرئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله لإطلاعه على جانب من إجراءات متبعة من الحكومة.

الرسالة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها أتت حول إجراءات إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط وفي إطار مجهودات حكومة الاستقرار لما لهذا الأمر من ضرر جسيم على المركز المالي للدولة الليبية والبنية التحتية للقطاع النفطي.

وأوضحت الرسالة إن الحكومة قامت بإجراء سلسلة تواصلات عاجلة وموسعة مع عديد الأطراف وزيارة منطقة الهلال النفطي والاستماع لمطالب المحتجين ممن أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف بالأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وغياب الشفافية وتوزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال من دون أي سند قانوني.

وأضافت الرسالة أن مؤسسة النفط في طرابلس هي الجهة المسؤولة على إنتاج وتصدير النفط وتحصيل إيراداته ما يعني إن الأمر يتطلب التوافق على آليات محددة ومنضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب.

وأكدت حكومة الاستقرار سعيها الحثيث لاستئناف إنتاج وتصدير النفط واستعدادها الكامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بإعتماد الآليات المتعلقة بحفظ وصيانة هذه الإيرادات النفطية وضمن حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسيا.

وطالبت الرسالة المؤسسة بشكل عاجل بإحالة المقترحات المقدمة من الأخيرة بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات بما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط وضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها وعلى الباب الرابع حفاظا على مصلحة المواطن.

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