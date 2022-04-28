مكتب وزير الدولة لشؤون الاقتصاد يبحث مع السفير المالطي تنظيم أسبوع اقتصادي مشترك

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

28 April, 2022

بحث رئيس فريق العمل الاقتصادي الاستشاري بمكتب وزير الدولة لشؤون الاقتصاد، أحمد الأحجل ومستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عماد بحري، مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، مقترح تنظيم فعاليات الاسبوع الليبي المالطي، والذي يشمل برامج وأنشطة تضم مجلس اصحاب الأعمال وسيدات الأعمال في ليبيا ورجال وسيدات الأعمال في مالطا.

وكما تناول اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء بطرابلس، بتوجيه من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل، تنظيم انسياب رأس المال وانتقال الأفراد والتعاون التجاري والاقتصادي والإنمائي بين البلدين، والاستفادة من التجربة المالطية في مجال الأعمال الريادية.

وجرى الاجتماع بمقر السفارة المالطية، حيث اتفق على عقد اجتماع موسع بين وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والسفير المالطي، والعمل على توطيد العلاقات بما يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين البلدين.