ضبط متهم بخطف وتعذيب مواطن حتى الموت بجنزور

ضبطت أعضاء إدارة التحري والاستدلالات الجنائية بجهاز المباحث الجنائية متهما في جريمة خطف واحتجاز مواطن، وتعذيبه حتى الموت.

وجرت تلك الواقعة في العام 2015، حيث احتجز الجاني المواطن داخل استراحة بمنطقة الحشان بجنزور، وعذبه حتى فارق الحياة، ثم ألقى جثته في الطريق العام، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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واعترف المتهم بما نُسب إليه، كما أقر بتورطه في واقعتين أخريين، إحداهما خطف مواطن واحتجازه ثم إطلاقه، والثانية نصب على آخر في مبلغ مالي.

وأشار البيان إلى أنه فور انتهاء تحقيقات أجهزة الأمن مع المطلوب، جرى إحالته إلى النائب العام.