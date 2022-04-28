ليبيا في المرتبة العشرين عالميا لأعلى مستويات الجريمة

أخبار ليبيا 24 – خبر

احتلت ليبيا المرتبة الرابعة عربيا، والعشرين عالميا، ضمن البلدان الأعلى في مستويات الجريمة المنظمة تسبقها كل من العراق وسوريا ولبنان، وتليها كل من السودان واليمن والسعودية والصومال في حين جاءت تونس في المرتبة الأخيرة عربيا والـ 154 عالميا، وفق أحدث تقرير لمؤسسة GLOBAL INITIATIVE العالمية.

واعتمد مؤشر مؤسسة GLOBAL INITIATIVE، في تقريره على عدة عوامل أبرزها: الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، تجارة الكوكايين. تجارة الهيروين، الجرائم المتعلقة بالحياة الحيوانية، الجرائم المتعلقة بالحياة النباتية، تهريب البشر، تجارة السلاح. فإن ليبيا جاءت في المرتبة الأخيرة عالميا من حيث درجة الصمود ضد الجريمة المنظمة وهو مايعكس عدم قدرة الدولة على الصمود أمام الجريمة.

وأشار التقرير، إلى أن أكثر الأسواق الإجرامية انتشار في العالم هو الإتجار بالبشر. ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم في بلدان بها مستويات عالية من الإجرام. بينما تتمتع الدول الديمقراطية بمستويات أعلى من القدرة على الصمود في مواجهة الإجرام مقارنة بالدول ذات النظم الاستبدادية.

وبيّن التقرير، أن الجهات الإجرامية التي بنيت عليها الدراسة هي الجماعات على غرار المافيا والشبكات الإجرامية والجهات الفاعلة التابعة للدولة. والجهات الفاعلة الأجنبية.