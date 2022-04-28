سهيل الغرياني: بنغازي هي البلدة الظالمُ أهلها

زعم سهيل الغرياني، مدير قناة “التناصح” ونجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن مدينة بنغازي هي “البلدة الظالمُ أهلها” وذلك تعليقًا على منشور لأحد الأشخاص يرصد خلاله عدداً كبيراً من قراء القرآن المنتمين للمدينة ولكنهم في المهجر. بحسب وصف صاحب المنشور.

وقال نجل الغرياني في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “بلدة يذل فيها أهل القرآن، ويهجر منها مشايخها وأهل العلم والنصح منها لهي البلدة الظالمُ أهلها”.

ودعا “سهيل” في ختام منشوره لمدينة بنغازي، قائلًا: “اللهم ردها للحق، اللهم ردها إليك ردا جميلا، واخذل الظالمين فيها واستنصف فيها للمظلومين وامكر لهم”.