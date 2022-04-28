أحوال الطقس اليوم: رياح نشطة على معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم المناطق برياح نشطة، خصوصا المناطق الشرقية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، بقاء درجات الحرارة مرتفعة على معظم مناطق الشرق والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء غائمة على معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية، نشطة السرعة، قد تصل سرعتها أحيانا إلى 50 كيلومترا في الساعة، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة إلى قوية السرعة أحيانا، قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 60 كيلومترا في الساعة، مما تسبب إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على الجبل الأخضر، وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، قد تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.