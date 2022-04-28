عبد الجليل يشدد على ضرورة دعم هيئة التأمين الطبي

دعا وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل إلى دعم هيئة التأمين الطبي وتذليل الصعوبات التي تواجهها حتى تتمكن من أداء عملها على أفضل وجه.

جاء ذلك خلال اجتماع ضمّ عبد الجليل رفقة نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني، الأربعاء، في بنغازي؛ ناقش سير عمل هيئة التأمين الصحي في أرجاء البلاد كافة، وفي مدينة بنغازي على وجه الخصوص، كما تم طرح التحديات التي تواجه عمل الهيئة والحلول المقترحة لتخطيها.

يُذكر أن عبد الجليل أعلن، في وقت سابق، استراتيجيته للنهوض بالقطاع الصحي في ثلاثة أشهر، في حالة اعتماد الموازنة العامة للدولة، ومباشرة الحكومة مهامها من العاصمة طرابلس.

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