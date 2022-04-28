السوق الرسمية: ارتفاع الدولار أمام الدينار وتراجع اليورو

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.79 دينار مقابل 4.76 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وانخفض اليورو 3 قروش، مسجلا 5.03 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، في حين ثبت الجنيه الإسترليني عند 5.99 دينار.

العملات العربية في السوق الرسمية

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي قرشا عند 1.27 دينار، وزاد سعر الدرهم الإماراتي قرشا ليصبح 1.30 دينار مقابل 1.29 دينار أمس، في حين هبط سعر الدينار التونسي قرشا ليباع بـ1.54 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.32 دينار، وكذلك اليوان الصيني الذي ثبت عند 0.72 دينار.