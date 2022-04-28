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الأركان العامة تنفي الأنباء المتداولة عن إقالة الحداد

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت رئاسة الأركان العامة ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إعفاء الفريق محمد علي الحداد من مهامه رئيسًا للأركان العامة، واصفة القرار بالمزور.

وكان الحداد قد التقى، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي؛ لبحث آلية عمل هيئات الأركان وجهود توحيد المؤسسة العسكرية، بعد أن علّق أعضاء المنطقة الشرقية عملهم في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وتأتي شائعات إقالة الحداد في وقت رفض فيه الأخير بشكل معلن استخدام المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية، أثناء اجتماعه مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة؛ لمناقشة أزمة إغلاق الحقول النفطية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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