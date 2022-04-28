شلقم: الليبيون في الشرق والغرب والجنوب يحتفون بيّ

زعم عبد الرحمن شلقم، وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن هناك عشرات الدعوات من الليبيين في الشرق والغرب والجنوب وصلته في يوم واحد للاحتفاء به.

وقال شلقم في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ماذا أقول لكم أيها الأحبة الذين تدافعوا متعاطفين ومازرين لما كتبت عن إسفنجة المال التي تصرخ باسم العروبة وأنا أعرف ما بفنها وجيبها الراجف”.

وأضاف “ما حدث كنت في زيارة رسمية إلى ألمانيا؛ اتصل بي علي التريكي مساعدي للشؤون الأفريقية، وقال لي معي صديقك «عبد» -دون أن يذكر اسمه-، ويطلب نصف مليون دولار ليسخر صحيفته للدفاع عن السياسات الليبية. قلت له لا لا. تقدم له مئة ألف دولار فقط”.

وتابع “قال «عبد». بلغ شلقم أن عندي معلومات خطيرة ضده. فهو يقدم مساعدات للمعارضة الليبية في الخارج. قدم شلقم مساعدات لمجلة العراجين الليبية المعارضة وفرض توزيعها في ليبيا رغم منعها من طرف المهدي امبيرش أمين الإعلام. قلت لعلي التريكي بالهاتف. دعه يكتب تقريرا بهذا وحوله إلى القيادة”.

واستطرد “هذا القلم المأجور يضحك اليوم على الطيبين ويركب ظهر حصان القوم باسم القومية ويغمز ويلمز ضدي. هو لا يعلم أن هذا المساء وصلتني عشرات الدعوات من شرق ليبيا وغربها وجنوبها للاحتفاء بي. الشكر والتقدير للأحبة الذين غمروني بأخوة ومحبة صادقة يشعلها عشق لليبيا العزيزة الغالية”.