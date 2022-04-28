لجنة الأمن الغذائي تتابع جهودها لتوريد الدقيق الجاهز للمخابز بكافة المناطق

ليبيا – عقدت لجنة الأمن الغذائي في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اجتماعها الـ2 لمتابعة المهام الموكلة لها بموجب القرار الذي شكلها.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى حصور القائمين على نقابة الخبازين للاجتماع الذي شهد مناقشة البدء في عمليات توريد الدقيق الجاهز وفق العروض الواردة الى اللجنة من الأسواق الخارجية البديلة آلية توزيع مادة الدقيق على المخابز بكافة المناطق.

وأوضح البيان إن هذا التوزيع يتم من خلال تشكيل فرق برئاسة مراقبي الاقتصاد والتجارة في البلديات وعضوية المجلس البلدي وجهاز الحرس البلدي ونقابة المخابز فيما تم التوافق على استمرار الاجتماعات الى حين توريد سلعة الدقيق وتوزيعها على كافة المناطق.

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