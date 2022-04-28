قبيل العيد.. مكافحة الأمراض يحذر من إهمال إجراءات الوقاية من كورونا

حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من إمكانية عودة الجائحة بسبب قدرة الفيروس على التحور و انخفاض معدلات التطعيم في ليبيا، موصيًا بأهمية الاستمرار في استخدام الكمامات في المستقبل القريب.

ودعا المركز في منشور، الأربعاء، إلى استخدام الكمامات بشكل شامل وإلزامي واتباع تدابير أخرى للوقاية من العدوى ومكافحتها، تشمل تنظيف اليدين، والتباعد البدني بمسافة لا تقل عن متر واحد، وتجنب لمس الوجه، والآداب التنفسية، والتهوية الكافية في الأماكن المغلقة، والفحص، ورصد المخالطين، والحجر الصحي، والعزل، والتطعيم.

وحثّ المركز القائمين على الرعاية والحجر المنزلي في مكان المعيشة مع أفراد مؤكدة إصابتهم بمرض كوفيد-19 أو مشتبه فيها، ارتداء كمامة طبية مع ضمان التهوية الجيدة.

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