بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 28 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 28 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقى الرياح نشطة على أغلب المناطق خاصةً المناطق الشرقية وتبقى الحرارة مرتفعة هذا اليوم على أغلب مناطق الشرق والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: غائمة على أغلب المناطق.

الرياح: شمالية شرقية نشطة السرعة قد تصل سرعتها أحيانا إلى (50)كم/س مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(20-26)مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم السبت.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (60)كم/س مما تسبب إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35- 39)مْ، ولاتتجاوز (32)مْ على الجبل الأخضر ، وأقصى الساحل الشرقي ، وتسجل إنخفاض يوم الغد .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-38)مْ ، وتسجل إنخفاض طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(42- 44)مْ، وتسجل إنخفاض من مساء يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:46)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:21).