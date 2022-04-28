بويصير: رهطٌ من الليبيين يرى الحل في العودة إلى عهد الاستبداد الذي خرّب البلد

زعم محمد بويصير محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك رهطٌا من الليبيين يرى الحل في العودة إلى عهد الاستبداد الذي خرّب البلد، على حد قوله.

وقال بويصير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إذا كان كثير من الليبيين لا يعرف أنه محروم من حياة كريمة، بل هناك رهط آخر يرى الحل في العودة إلى عهد الاستبداد الذي خرب البلد”، بحسب تعبيره.

وأضاف “أيضا جماعات ترى العودة إلى القرون الوسطى هي الحل. فكيف بربكم تتوقعون المستقبل؟”، وفقا لتعبيره.