ميناء طرابلس يستقبل ناقلة محملة بـ4580 طنا من القمح

وصلت إلى ميناء طرابلس البحري الناقلة «برينسيس آمنة» على متنها نحو 4580 طنا من مادة دقيق القمح.

واستقبل الميناء أيضا الباخرة «أتلانتيك موناكو»، على متنها 399 حاوية من السلع المتنوعة، حسب بيانات أمس الأربعاء، نقلتها وكالة الأنباء الليبية.

وسترسو على أرصفة الميناء السفينة «أولغا» المحملة بـ234 حاوية من البضائع المتنوعة، وينتظر دخول الناقلة «بريد ستار» لتفريغ حمولتها المقدرة بـ 32 حاوية من السلع.

أسعار الدقيق مرشحة للارتفاع

وتستهلك ليبيا نحو 1.26 مليون طن من الحبوب سنويا، وتستورد 95% من القمح اللين، فيما تغطي باقي احتياجاتها من الإنتاج المحلي، الأمر الذي يجعلها عرضة لتقلبات السوق الدولية.

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وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» في تقرير، أن إنتاج الحبوب في ليبيا خلال العام 2021 أقل من المتوسط، إذ لا تزال المدخلات باهظة الثمن ما يحد من الإنتاج الزراعي، بينما عدد المحتاجين إلى مساعدات ارتفع إلى نحو 1.3 مليون شخص، يمثلون 23% من السكان، بزيادة نحو 900 ألف شخص عن العام الماضي.