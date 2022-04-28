لجنة كورونا تحذر من إمكانية عودة الجائحة

أخبار ليبيا 24

أوصت اللجنة العلمية لجائحة كورونا، بأهمية الاستمرار في استخدام الكمامات في المستقبل القريب. نظرًا لإمكانية عودة جائحة فيروس كورونا، بسبب قدرة الفيروس على التحور، وبسبب انخفاض معدلات التطعيم في ليبيا.

ونصحت اللجنة في بيان لها، طالعته “الجماهيرية”، باستخدام الكمامات واتباع تدابير أخرى للوقاية من العدوى ومكافحتها. وتشمل تنظيف اليدين، والتباعد البدني بمسافة لا تقل عن متر واحد، وتجنب لمس الوجه، والأداب التنفسية. والتهوية الكافية في الأماكن المغلقة، والفحص، ورصد المخالطين، والحجر الصحي، والعزل، والتطعيم.

وشددت اللجنة العلمية، على إنه يجب على الجميع استخدام الكمامات بشكل شامل والزامي بمن فيهم العاملون، والمرضى، والزوار. ومقدمو الخدمات، وغيرهم داخل أماكن الرعاية الصحية بغض النظر عن وجود حالة كوفيد أو عدم وجودها .

وكان قد نشر مركز مكافحة الأمراض، تقريره الأسبوعي أمس، معلنا تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في الفترة من 18-24 أبريل الجاري، وعدم تسجل حالات وفاة في هذا الأسبوع.

ويذكر أن ليبيا شهدت طوال العامين الماضيين، أربع موجات حادة من فيروس كورونا، وصلت فيها الإصابات والوفيات إلى درجة مرعبة خلال الشهور الماضية. إلى أن قلت حدة الاصابات فيها وفي باقي دول الجوار.