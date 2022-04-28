مديرية أمن بنغازي: ضبط تشكيل عصابي يسرق السيارات بواسطة رافعة

تمكن مركز شرطة قاريونس بمديرية أمن بنغازي من القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة سيارات المواطنين من الطريق العام وبيعها خردة بواسطة رافعة.

وقال بيان صادر عن المديرية: “استجابة لشكوى تقدم بها المواطن س.ب.ع ضد مجهول قام بسرقة مركبته الخاصة نوع مازدا «اف» خضراء اللون أثناء تعطلها عن العمل عند الباب الخلفي لجامعة قاريونس، حيث تم تكليف أعضاء التحريات من قبل السيد رئيس وحدة التحقيق”.

وأضاف “رائد زكريا الكوافي بالانتقال إلى مكان الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة بالمكان وتم انتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة لجمع المعلومات، حيث تمكن اعضاء التحريات من الحصول على مقطع فيديو لكاميرات المراقبة يوضح جر المركبة المسروقة بواسطة رافعة نوع لاند روفر صفراء اللون”.

وتابع “بتحديد هوية سائق الرافعة تم إعداد كمين محكم له من قبل أعضاء التحريات وضبطه والانتقال به إلى المركز وبسؤاله عن الواقعة، أفاد بحضور شخصين إليه على متن مركبة نوع افانتي اللون رصاصي وطلبا منه نقل المركبة إلى منطقة الفعكات شارع الاستراحات”.

واستطرد “تم انتقال أعضاء التحريات بالمركز لمنطقة الفعكات وتم مشاهدة المركبة المسروقة داخل قطعة أرض بها سور وباب حديدي وتم مشاهدة مركبة أخرى داخل السور نوع هيونداي حلوة وتم ملاحظة أن المركبات المسروقة تم قصها لبيعها كخردة وعند خروج أعضاء التحريات تم مشاهدة المركبة الافانتي اللون رصاصي معتمة بالكامل وعلى متنها شخصين وعند مشاهدتهم للدورية التابعة للمركز حاولوا الفرار ولكن تمكن أعضاء التحريات من ضبطهم وبحوزتهم كلب وتم الانتقال بهم إلى المركز”.

واستكمل “بالاستدلال تبين أن الشخص الاول يُدعى ح.ع.ح من مواليد 1993 والشخص يُدعى ع.ن.ع من مواليد 2006 واعترفا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم للنيابة العامة”.