الارصاد: استمرار الرياح النشطة والقوية المثيرة للأتربة والرمال.. وهذا طقس عطلة عيد الفطر

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 28/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الرياح تبقى نشطة هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، وقد تكون قوية أحياناً خاصةً على المناطق الشرقية ( الشمال الشرقي والجنوب الشرقي ) حيث من المتوقع أن تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 60 ) كم / س مما قد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى المتوقعة لهذا اليوم تبقى معتدلة على مناطق الشمال الغربي وتتراوح مابين ( 20 – 26 ) مْ بينما تبقى مرتفعة على بقية المناطق حيث تتراوح مابين ( 35 – 38 ) مْ على مناطق الجنوب الغربي والشمال الشرقي ، ومابين ( 42 – 44 ) مْ على مناطق الجنوب الشرقي ، وتسجل إنخفاض يوم الغد على أغلب المناطق الشرقية.

ومن المتوقع بمشيئة الله أن تكون الأجواء معتدلة نسبياً خلال عطلة عيد الفطر المبارك.