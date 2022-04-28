صندوق النقد يتوقع ارتفاع الإيرادات الليبية إلى حوالي 39 مليار دولار

رجح صندوق النقد الدولي في تقرير حديث ان تسجل إيرادات النفط الليبية بالنقد الأجنبي العام الحالي مستويات مرتفعة بالمقارنة مع السنوات الماضية.

وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل إلى إمكانية أن تحقق الخزانة العامة الليبية إيرادات تقدر بـ 39 مليار دولار وهي الأعلى بين دول المنطقة بارتفاع تبلغ نسبته 74%.

وتأتي تقديرات صندوق النقد الدولي تزامنًا مع أزمة وقف الصادرات من بعض موانئ منطقة الهلال النفطي التي دخلها محتجون بعد أن أوقفوا عمليات الشحن تعبيرًا عن رفضهم سياسة الإنفاق التي ينتهجها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

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