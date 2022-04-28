حكومة باشاغا تبحث أوجه الاستثمار الليبي الإيطالي

بحثت حكومة فتحي باشاغا مع مسؤولين إيطاليين أوجه الاستثمار الليبي الإيطالي وعددا من المشاريع المهمة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني بحضور وزير الموارد المائية محمد دومة مع وفد من غرفة التجارة الليبية الإيطالية والمتمثلة في رئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية جون فرانكو وادوارد رازتيلي وعمر الماقوري ممثل عن الإستثمار العسكري.

وبين المركز الإعلامي لوزارت الحكومة الليبية أن الجانبين ناقشا أوجه الإستثمار الليبي الإيطالي والوقوف على بعض المشاريع المهمة مثل مشروع الطريق الرابط بين إمساعد و راس اجدير ومشروع إنشاء منطقة تجارية حرة في خليج البمبة، وربط المنطقة التجارية الحرة في خليج البمبة بالمنطقة التجارية الحرة بالكفرة عبر السكة حديدية.

وجرى خلال الاجتماع عرض المخططات والدراسات الخاصة بمشروع المنطقة الحرة خليج البمبة، والذي سيكون من المشاريع الإستثمارية الكبرى في ليبيا نظراً لأهمية الموقع الجغرافي للمنطقة، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص عمل للعناصر الوطنية.

وشدد القطراني على أهمية استكمال المشاريع السكنية المتوقفة وضرورة إنجازها بأقرب وقت ممكن والتي ستسهم بشكل كبير في حل مشكلة السكن وأكد أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود الحكومة الليبية التي تسعى لتنويع مصادر الدخل القومي، وجعل ليبيا وجهة للمستثمرين من كافة الدول الشقيقة والصديقة .