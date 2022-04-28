الفيتوري: مجلس الأمن يناقش في جلساته أمورًا جانبية لا تساوي شيئًا مقارنة بحجم التحديات على الأرض الليبية

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري إن مجلس الأمن يناقش في جلساته أمورًا جانبية لا تساوي شيئًا مقارنة بحجم التحديات على الأرض الليبية؛ فقد تركوا كل المشكلات السياسية والصراع العسكري وإغلاق موانئ النفط، ويتحدثون في تجديد ولاية ستيفاني ويليامز المنخرطة في منظومة لم تقدم شيئًا إيجابيًّا للبلاد منذ سقوط القذافي.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “شكاي نيوز عربية”، أضاف: “روسيا تستغل ورقة تجديد مهمة ستيفاني ضمن الأزمة بينها وبين أميركا والغرب بعد الحرب الأوكرانية، لكن التأثير سيكون كبيرًا على الليبيين”.

ورأى المحلل الليبي أن البلاد في حاجة لتدخل دبلوماسي كبير؛ فالجميع يرى الآن ما يحدث في طرابلس من تحشيد عسكري، كما أن الحديث عن الانتخابات اختفى تمامًا، ولم يعد في جدول أعمال السياسيين الذين يديرون الأمور في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية