الأرصاد: رياح نشطة وحرارة مرتفعة على المناطق الشرقية والجنوبية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الرياح نشطة على غالبية المناطق خاصةً المناطق الشرقية، وتبقى الحرارة مرتفعة الخميس على غالبية مناطق الشرق والجنوب.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، أن المنطقة الممتدة من رأس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة ستشهد رياح شمالية شرقية نشطة السرعة قد تصل سرعتها أحيانا إلى 50 كم/س مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق وتسجل درجات الحرارة القصوى على غالبية المناطق ما بين 20-26مْ ، مع ارتفاع طفيف يوم السبت.

وفي منطقة الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد ، الواحات، مراده؛ تكون حالة السماء قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 60 كم/س مما يتسبب إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 35- 39مْ، ولا تتجاوز 32مْ على الجبل الأخضر ، وأقصى الساحل الشرقي ، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

أما حالة الطقس في منطقة الجفرة سبها، غـات، غدامس، الحمادة؛ فتشهد سماء هذه المناطق ظهور بعض السحب العابرة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات حرارة قصوى تتراوح مابين 35-38 مْ ، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد وفي الكفرة، السرير، تازربو، تكون السماء صافية والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية مع درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 42- 44مْ، وتسجل انخفاضًا من مساء يوم الغد.

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