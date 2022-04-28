إدريس أحمد: أشكك في ظهور الجماعات المتطرفة في هذا الوقت بليبيا

أبدى إدريس أحمد، رئيس التجمع الوطني للمصالحة، استغرابه من ظهور الجماعات المتشددة من وقت لآخر وخاصة مع إقفالات النفط وفي المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة الوحدة، مشددا أنه يعتبر الحديث عن الجماعات في مثل هذا الوقت نوع من الاصطناع.

وقال أحمد في تصريحات لصحيفة «البوابة نيوز» المصرية: “لا أنفي وجود عناصر متشددة إرهابية يمكن أن تندس في أي مكان في ليبيا، أو تتسرب مع أي فوج من أفواج الهجرة غير الشرعية القادمة من دول الطوق، خصوصا الإفريقية، حيث مازالت الحدود مباحة لدخول بعض العناصر الخطرة”.

وأضاف “أشكك في ظهور الجماعات في مثل هذه الأوقات، وأعدها مناكفات بين القوى السياسية المتصارعة، مع عدم رفضي لوجود عدد من الجماعات الصغيرة جدا المتشددة، المختبئة في بعض المدن، أو المتوارية في الصحراء الليبية مترامية الأطراف”.

وتابع “مثل هذه الأفعال تقف خلفها استخبارات غربية بقصد تأجيج المشهد الليبي، خاصة وأن بإمكان أي جماعة مسلحة الخروج للصحراء وشن هجمات مختلفة لإثارة الناس”.