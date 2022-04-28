مباحثات ليبية أميركية لإصلاح نظام المالية العامة

ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك مع نائب وزير الخزانة الأميركية أريك ماير، تطوير التعاون والدعم الفني بين وزارتي المالية والخزانة الأميركية.

وتباحث الطرفان حول خطوات تنفيذ برنامج إصلاح نظام المالية العامة والمساعدة في تطوير منظومة مالية متقدمة لمعالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي في إنجاز المهام الموكلة إليها بموجب التشريعات النافذة .

جاء ذلك على هامش زيارة المبروك للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقامة بواشنطن ناقش خلالها مع عدد من المسؤولين في المؤسستين الدعم الفني المقدم للمؤسسات الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية