الحاجي: أمريكا مكّنت القذافي بانقلابٍ عسكري وسلطته على الشعب الليبي

زعم محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، جمال الحاجي، أن أمريكا مكّنت الراحل معمر القذافي، بانقلابٍ عسكري وسلطته على الشعب الليبي، على حد وصفه.

وقال الحاجي في منشور له، على” فيسبوك”: تصريح السفارة الأمريكية في ليبيا أبعد ما يكون عن الحقيقة والواقع. أعتبره استمرار في الضحك على الدقون. وكل يوم يفقد سفيرهم مصداقيته للأسف.

وأضاف: إلا جاهل أو حمار، يدعي أن متصدري المشهد عسكر أو إسلامين يملكون إرادتهم وأنهم ليسوا تحت الأوامر الأمريكية. توقفوا عن بيع الوهم وتعذيب الشعب الليبي، أنتم من مكن القذافي بانقلاب عسكري وأنتم من سلطه على الشعب الليبي ومن سلم ليبيا لقيادة بديلة للقذافي “قادة ليبيا الغد” من بعده، بحسب زعمه.

وتابع: يجب أن يوقف هذا الابتزاز والتلاعب بمشاعر هذا الشعب، وبيدكم قفل هذه الصفحة التي تحجبون منشوراتها.